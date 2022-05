DIRETTA Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi sulla crisi

“L'Italia è in prima fila tra chi promuove sanzioni anti-russe: per noi e' stata una sorpresa", ha detto ieri sera Lavrov intervistato a 'Zona Bianca' su Rete 4. E sulla questione gas russo: i paesi europei devono pagarlo in rubli perché' "hanno rubato" a Mosca le sue riserve valutarie in dollari ed euro, secondo il ministro degli Esteri russo. Mosca non punta a "rovesciare Zelensky" ma a "che dall'Ucraina non vengano più minacce per la Russia", ha detto Lavrov tornando ad accusare Kiev di servirsi di forze "neonaziste". "L'unico modo per riportare la pace è ripristinare la sovranità di Kiev su tutto il Paese", ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Kuleba. Continueranno oggi le evacuazioni da Mariupol, prevede Zelensky. Un centinaio i civili che ieri hanno lasciato la città. Ce ne potrebbero essere ancora oltre 500 nell'acciaieria Azovstal, secondo i media russi. Anche papa Francesco ha chiesto corridoi umanitari per una Mariupol "barbaramente bombardata e distrutta". Sono otto i civili uccisi ieri in bombardamenti russi nelle regioni di Kharkiv e Donetsk. Nella notte esplosioni nella città russa di Belgorod, non lontano dal confine con l'Ucraina. Il capo di stato maggiore russo Gerasimov ha visitato sabato scorso il fronte, secondo i media Usa.

