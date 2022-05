Il fighter italiano Ivan Luca Vavassori torna a casa. Il ragazzo, 29enne ex portiere di Serie C e figlio adottivo di Alessandra Sgarella (che fu rapita dalla 'ndrangheta alla fine degli anni Ottanta), era andato a combattere in Ucraina nelle brigate internazionali, al fianco dell'esercito di Kiev. "Sono stanco per me basta così. È ora di tornare a casa non ho più la testa per andare avanti". Con queste parole pubblicate ieri pomeriggio sul suo profilo Instagram Vavassori ha annunciato il suo ritorno in Italia. "Ho fatto il possibile per aiutare - scrive in spagnolo - Ho messo tempo e vita a disposizione del popolo ucraino però è il momento di tornare indietro alla mia vita. Torno dove sono felice e torno per riprendere tutto quello che è mio". E conclude: "Sono cambiate tante cose da quando me ne sono andato però sono sicuro che con l'aiuto di Dio raggiungerò tutti i miei obiettivi. E questa è la cosa più importante". Un paio di ore dopo un'altra foto pubblicata sul social conferma che il ragazzo si è imbarcato su un aereo diretto in Italia. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)