L'italiano che combatte contro la Russia: "Perché mi sono arruolato"

Politica

L’aumento della spesa per le armi divide la maggioranza: le posizioni

Il premier Mario Draghi insiste sulla necessità di incrementare al 2% del Pil i fondi per la difesa, ma è un terreno sempre più scivoloso per la maggioranza. Si dividono M5S e Pd. In caso di 'voto sull'aumento delle spese militari' quello dei 5S 'sarebbe contrario', ribadisce Conte. Fredda sull’aumento della spesa per le armi anche la Lega

In Italia - mentre in Ucraina prosegue la guerra russa - si continua a discutere sulla spesa per le armi, un tema che divide anche la maggioranza. Ecco le principali posizioni

Il premier Mario Draghi, nonostante le fibrillazioni crescenti nella maggioranza, insiste sulla necessità di incrementare al 2% del Pil i fondi per la difesa. L'impegno "è fondamentale per l'integrazione politica, perché la garanzia di una difesa europea è la garanzia che non ci faremo più la guerra", ha detto ai partiti