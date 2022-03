4/13 ©Ansa

L'adeguamento sulle spese per la difesa che chiede il premier è un terreno sempre più scivoloso per la maggioranza. I partiti di governo, in vista della discussione in Aula al Senato del decreto Ucraina, hanno deciso che per il momento è meglio non affrontare direttamente la questione: per ora gli ordini del giorno annunciati dai partiti della maggioranza spaziano dall'accoglienza ai profughi, alle tutele per minori che scappano dalla guerra o per gli italiani che vivono o lavorano in Russia

Guerra in Ucraina, come si sta riorganizzando l'Europa in materia di difesa