1/10 ©IPA/Fotogramma

Con la guerra in Ucraina, è tornata a rivestire un ruolo centrale anche la Nato, ovvero l'alleanza nata nel secondo dopoguerra per rafforzare la difesa dei Paesi occidentali e garantire che, in caso di attacco, avrebbero potuto contare l'uno sull'aiuto dell'altro. Nel 2019 il presidente francese Emmanuel Macron aveva detto che era "in stato di morte cerebrale", ma oggi molti leader europei guardano proprio a questa collaborazione come a un elemento fondamentale per proteggersi da possibili minacce

GUARDA IL VIDEO: Stoltenberg, rafforzeremo paesi Nato a lungo termine