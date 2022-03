Guerra in Ucraina, Stoltenberg: “Cina condanni l'invasione russa”

I leader dell’Alleanza atlantica si riuniscono oggi per “rafforzare ulteriormente la deterrenza della Nato e i meccanismi di difesa” dopo lo scoppio del conflitto. Presente di persona Joe Biden, interverrà in videoconferenza anche Zelensky

"Chiediamo alla Cina di condannare l'invasione" dell'Ucraina da parte della Russia e di "non dare supporto politico e militare" a Mosca: all’arrivo al quartier generale della NATO il segretario dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg si è rivolto a Pechino nel tentativo di spingere Xi Jinping a cambiare posizione sulla guerra in corso. Oggi a Bruxelles si tiene un vertice straordinario della NATO, a cui è fisicamente presente il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e sarà collegato l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. ( GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE - TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA ).

“Nato non manderà né truppe né aerei in Ucraina”

All’arrivo al vertice straordinario Stoltenberg ha ribadito un concetto più volte espresso nelle scorse settimane: “La NATO non manderà né truppe né aerei in Ucraina perché vuole evitare l'escalation del conflitto”, ha detto il segretario generale. L’Alleanza però intende rafforzare il fianco est: oggi sarà infatti deciso il dislocamento di altri quattro battlegroup in Bulgaria, Romania, Slovacchia e Ungheria, per fare fronte alla minaccia russa.

Il vertice straordinario della NATO

Oggi è in programma un vertice straordinario della NATO a Bruxelles, sede dell’Alleanza: il 15 marzo il segretario generale ha deciso di chiamare a raccolta i capi di Stato e di governo dei 30 Paesi che fanno parte del Patto atlantico. Stoltenberg ha spiegato che l’obiettivo del vertice è valutare come “rafforzare ulteriormente la deterrenza della Nato e i meccanismi di difesa, alla luce di una nuova realtà per la nostra sicurezza” dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Al vertice straordinario è presente di persona il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, volato in Europa. È previsto anche un video collegamento del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, nonostante quest’ultima non sia come noto un membro dell’Alleanza.