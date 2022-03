Un mese di guerra in Ucraina: cosa è successo fino a oggi. VIDEO

Dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto l'indipendenza delle regioni separatiste del Donbass, lo scorso 24 febbraio è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina. In un mese di conflitto (TUTTE LE TAPPE - LE IMMAGINI SIMBOLO) i negoziati non hanno portato a risultati concreti, le truppe di Mosca hanno bombardato pesantemente le città ucraine ma non sono riusciti in una conquista-lampo come forse si aspettavano (LO SPECIALE - TUTTE LE NOTIZIE IN DIRETTA). Il popolo ucraino, guidato dal presidente Zelensky, continua a resistere. L’Occidente ha risposto con una serie di sanzioni che stanno colpendo l’economia russa. Il Cremlino è sempre più isolato e la guerra si combatte anche a colpi di propaganda. Intanto i profughi sono oltre 3 milioni: è una delle più grandi emergenze umanitarie degli ultimi decenni. Ecco cosa è successo in questo primo mese di conflitto, attraverso mappe, servizi e interviste di Sky TG24.