SI APRONO I CORRIDOI UMANITARI – È il 5 marzo quando la Russia annuncia l’apertura di corridoi umanitari per favorire l’evacuazione dei civili dalle città ucraine. Nel piano di Mosca dovrebbero portare in salvo la popolazione dall’Ucraina verso località in Russia e Bielorussia. Si alza subito il no di Kiev, accusata dal Cremlino di sabotare le operazioni umanitarie. I bombardamenti russi, nonostante la propaganda ufficiale lo neghi, non hanno mai smesso di colpire non solo obiettivi militari, ma anche edifici e abitazioni in tutto il Paese