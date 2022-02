Ucraina, breve storia del Paese al centro del conflitto con Mosca

10/14 ©Ansa

L’avvicinamento tra Ucraina e Unione europea è appoggiato dalla maggior parte del popolo ucraino, ma non dagli abitanti dei territori della Crimea, da sempre rimasti su posizioni filorusse. Settimane di tensioni e proteste sfociano nella dichiarazione unilaterale di indipendenza della Crimea. Poco dopo la regione viene annessa dalla Russia, con un trattato che non viene riconosciuto dalla comunità internazionale (in foto, manifestazioni in Crimea nel 2014)