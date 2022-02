Crisi Russia-Ucraina: il Donbass, dove si trova e perché se ne parla

La regione torna a essere centrale nel conflitto tra i due Paesi. Ufficialmente per la Russia Donetsk e Luhansk fanno parte dell'Ucraina: Mosca vorrebbe, infatti, che i leader filorussi delle due Repubbliche avessero diritto di veto su importanti decisioni di politica estera e di politica interna

È nel Donbass che si gioca il futuro della crisi tra Ucraina e Russia (LIVEBLOG). Le Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk sono governate da separatisti filorussi dal 2014. Quando, nello stesso 2014, hanno dichiarato la loro indipendenza, sono state sostenute sia dal punto di vista militare che finanziario da Mosca. Ma Kiev li definisce "territori momentaneamente occupati", come la Crimea, e dunque non le ha mai riconosciute. La scintilla è scoppiata quando i separatisti filorussi hanno accusato Kiev di aver aperto il fuoco nel Donbass. Di contro l'Ucraina li ha accusati di aver dato inizio ai bombardamenti, colpendo un asilo a Stanytsya Luhanska e ferendo due maestre. Le violazioni del cessate il fuoco negli ultimi giorni sono frequentissime. Continua lo scontro armato nella regione: il presidente russo Vladimir Putin ha denunciato un "peggioramento" della situazione e Donetsk ha annunciato l'evacuazione dei civili verso la Russia, parlando di decine bombardamenti dell'esercito di Kiev. L'Ucraina nel frattempo ha fatto sapere invece di avere ordine di non attaccare "nonostante le provocazioni" e di essere indirizzata verso la soluzione diplomatica.