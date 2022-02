1/12 ©Getty

La tensione nel Donbass continua a salire, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. I media russi più vicini a Putin stanno rappresentando in queste ore una situazione di altissima tensione per la crisi in Ucraina. Il Donbass secondo queste testimonianze sarebbe in emergenza umanitaria con migliaia di profughi e sfollati sotto le bombe dell'esercito ucraino

GUARDA IL VIDEO: Crisi Ucraina, oltre 60 mila sfollati nel Donbass