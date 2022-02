Ucraina, lettera "Z" dipinta sui convogli militari russi: le ipotesi

Le lettere sono disegnate in bianco all'interno di un quadrato su carri armati, cannoni semoventi, camion di carburante e veicoli di rifornimento. Secondo alcune fonti, potrebbero servire a identificare veicoli speciali per l'invasione

Una misteriosa lettera "Z" è apparsa sui carri armati russi e sulle file di convogli che si stanno muovendo verso il confine con l'Ucraina . Lo riportano alcuni media britannici, come il Telegraph . Le lettere sono disegnate in bianco all'interno di un quadrato su carri armati, cannoni semoventi, camion di carburante e veicoli di rifornimento ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA CRISI ).

Cosa indica la lettera "Z"

leggi anche

Usa Weekly News, Biden: “Difenderemo ogni spazio del territorio NATO"

Come riporta l'Ansa, l'ipotesi è che servano per identificare i mezzi e per determinare ruoli specifici in qualche tipo di operazione militare. Su Telegram, un canale indipendente russo che monitora da vicino i movimenti militari ha affermato che "tutte le attrezzature (contrassegnate con la lettera Z) sono state viste vicino a Kursk e nella regione di Shebekino a Belgorod" al confine con l'Ucraina. Il canale social afferma inoltre che circa 200 veicoli militari sono stati avvistati nell'area, e suggerisce che l'invasione sia vicina: "Abbiamo a che fare con un certo gruppo di truppe cui sono stati assegnati compiti e piani per il prossimo futuro". Altre ipotesi, riportate da Ansa, suggeriscono invece che la sigla serva a proteggere le forze russe dal fuoco amico dei separatisti del Donbass, in caso di invasione.