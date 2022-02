Russia-Ucraina, la situazione delle forze sul campo

9/9 ©Ansa

In caso di conflitto in “area prossima”, come scrive il Messaggero, Nato e Stati vicini metterebbero in allerta "tutti i loro strumenti", ma l’ipotesi di impiegarli è remota.

Gli oltre mille militari della forza di pronto intervento Nato in ciascuno dei tre Paesi Baltici (sotto comando britannico, canadese e tedesco), i quasi 6mila militari Usa in Polonia, e centinaia di francesi in Romania, si terrebbero pronti e contribuirebbero a presidiare le frontiere dell’Alleanza