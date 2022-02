Ucraina, Putin riconosce il Donbass: il discorso alla nazione

Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di riconoscere l'indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine , Lugansk e Dontesk, e lo ha fatto firmando al Cremlino in diretta tv il decreto, alla presenza dei leader delle due entità del Donbass . Un paio di ore prima aveva anticipato la sua decisione a Olaf Sholz ed Emmanuel Macron. Putin ha tenuto un discorso alla nazione. “Per prima cosa vorrei ribadire che l’Ucraina è parte integrale della nostra storia e cultura. Non è solo un Paese confinante, sono parenti, persone con cui abbiamo legami di sangue. Eppure è importante capire cosa sta succedendo oggi e spiegare gli obiettivi che abbiamo. È importante risalire agli antefatti della questione", ha detto Putin, ripercorrendo la storia dalla rivoluzione russa del 1917. Il riconoscimento del Donbass da parte della Russia viola gli accordi di pace presi a Minsk nel 2015, come ha ricordato lo stesso Putin nelle scorse settimane. Il cancelliere Scholz e il presidente Macron si sono detti "delusi" dalla decisione di riconoscere le repubbliche separatiste dell'Ucraina orientale. ( GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

Putin alla nazione: “Ucraina è parte integrante della storia russa”

leggi anche

Usa Weekly News, Biden: “Difenderemo ogni spazio del territorio NATO"

Putin ha tenuto in diretta tv un discorso alla nazione, ripercorrendo la storia russa per spiegare l’attuale situazione nel Donbass. “La situazione in Donbass è diventata critica. L’Ucraina è parte integrante della nostra storia e cultura. Non è solo un Paese confinante, sono parenti, persone con cui abbiamo legami di sangue. L’Ucraina è stata creata dalla Russia. Fu Lenin a chiamarla in questo modo, è stato il suo creatore e il suo architetto. Lenin aveva un interesse particolare anche per il Donbass”, ha dichiarato il presidente russo, secondo cui è stato "un errore" del leader bolscevico strappare i territori alla Russia per creare l’Ucraina. "L'Ucraina ha sempre rifiutato di riconoscere i legami storici con la Russia e non c'è da meravigliarsi quindi per l'ondata di nazismo e nazionalismo" in questo Paese.

"Ucraina serva dei padroni occidentali"

“L’Ucraina non ha mai avuto una tradizione stabile come nazione a sé stante. Quindi hanno iniziato a copiare modelli di vita degli altri Stati, in questo caso occidentali, diventando una serva", ha dichiarato poi il presidente russo. "Gli ucraini sono dominati da oligarchi interessati alle loro aziende e a dividere l'Ucraina dalla Russia e non ai bisogni dei cittadini", ha detto detto Vladimir Putin parlando alla nazione. "Il crollo dell'economia ucraina è evidente, ed è colpa del governo" che ha permesso questo sistema, autorizzando "gli oligarchi a rubare". "La stabilità in Ucraina non è mai stata sperimentata, gli oligarchi hanno sfruttato il malcontento del popolo portandolo a un colpo di stato". Così "il governo di Kiev non può fare nulla per contraddire la chiara volontà dei cittadini in Crimea: la missione è stata una scelta di questa parte dell'Ucraina".

Putin: “In Ucraina esercitazioni Nato per colpire la Russia”

“La Nato ci aveva promesso che non si sarebbe spostata verso Est”, ha accusato il presidente Putin. "In Ucraina le armi occidentali sono arrivate con un flusso continuo, ci sono esercitazioni militari regolari nell'ovest dell'Ucraina, l'obiettivo è colpire la Russia", ha detto Putin. "Le truppe della Nato stanno prendendo parte a queste esercitazioni, almeno 10 sono in corso adesso, e i contingenti Nato in Ucraina potrebbero crescere rapidamente", ha dichiarato Putin, aggiungendo che i "sistemi di comando delle truppe ucraine sono già integrati con la Nato e l'Alleanza ha iniziato a sfruttare il territorio ucraino" con infrastrutture missilistiche. "L'adesione dell'Ucraina alla Nato porrebbe una minaccia diretta per la sicurezza della Russia". La Russia è "sempre in favore di una soluzione diplomatica, comprendiamo la nostra responsabilità colossale nella regione e comprendiamo le esigenze di sicurezza europea. Ma la sicurezza di uno non può essere garantita a spese di un altro", ha detto Putin. "Abbiamo inviato le nostre proposte agli Stati Uniti, fatto delle richieste in termini di garanzie di sicurezza, ma la risposta è stata piena di dichiarazioni generiche da parte degli Usa e della Nato, per portare acqua al loro mulino", ha aggiunto.