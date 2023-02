Jimmy Carter, l’ex presidente Usa fra politica e diritti umani. FOTO

1/17 ©Ansa

Jimmy Carter, 39esimo presidente degli Stat Uniti dal 1977 al 1981, è stata una delle figure più divisive della recente storia americana. Per lungo tempo hanno prevalso le critiche che hanno accompagnato la fine del suo mandato presidenziale, con la netta sconfitta contro Reagan nel 1980 e la generale condanna per non aver risollevato l'economia americana, non aver risolto la crisi energetica e non essere riuscito a liberare gli ostaggi americani in Iran

Usa, ex presidente Jimmy Carter in fin di vita: ha iniziato le cure palliative a casa