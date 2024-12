Usa, addio a Jimmy Carter: l'ex presidente è morto all'età di 100 anni

Il 39esimo inquilino della Casa Bianca (dal 1977 al 1981) è deceduto nella sua casa di Plains, in Georgia. Dopo la presidenza, aveva fondato il Carter Center, con cui nel 2002 aveva ricevuto il Premio Nobel per la Pace

Addio a Jimmy Carter. L'ex presidente americano è morto oggi, nella sua casa di Plains, in Georgia, all'età di 100 anni (li aveva compiuti lo scorso ottobre). A dare la notizia è il Washington Post. Il 39esimo inquilino della Casa Bianca, dal 1977 al 1981, durante il suo mandato aveva alternato successi, come gli accordi di Camp David, a momenti bui fra cui la crisi dei 52 ostaggi statunitensi nell’ambasciata di Teheran. Dopo la presidenza, aveva fondato il Carter Center, un’organizzazione non governativa che si dedica anche alla difesa dei diritti umani, e grazie alla cui attività nel 2002 aveva ricevuto il Premio Nobel per la Pace.

Dalle origini umili fino alla Casa Bianca

James Earl Carter Jr. era nato nel 1924 nella piccola Plains. Il padre era proprietario di un campo di arachidi, la madre era un'infermiera che aveva sfidato la segregazione razziale per aiutare donne di colore. Nel 1941 Jimmy fu il primo della sua famiglia paterna a finire il liceo. Alla Casa Bianca per un solo mandato, stretto tra i repubblicani Gerald Ford e Ronald Reagan, il democratico Carter aveva governato l'America in un periodo di gravi emergenze in patria e nel mondo, tra cui la crisi degli ostaggi in Iran. La percezione che non fosse stato in grado di gestirle ne provocò nel 1980 la sconfitta elettorale.

Gli ultimi impegni

L'ultima crociata, come capo del Carter Center, era stata all'insegna della pace: un appello a Barack Obama per il riconoscimento della Palestina. Jimmy Carter negli ultimi anni aveva anche costruito case per poveri e insegnato religione. Curato con l'immunoterapia dopo la diagnosi di un tumore al cervello, nell'ultimo periodo si era sottoposto alle cure palliative.