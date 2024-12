Guerra Israele e Siria, news. Emergenza sanitaria a Gaza. LIVE

Un quinto neonato è morto di freddo nella Striscia di Gaza, dove nelle scorse settimane altri quattro bambini appena nati sono deceduti per ipotermia negli accampamenti privi di riscaldamento gremiti da migliaia di sfollati palestinesi in fuga dai bombardamenti israeliani. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver concluso il raid su "un centro di comando di Hamas" in un ospedale di Gaza nord. “Arrestati oltre 240 terroristi nella zona". Arrestato per essere interrogato anche il direttore dell'ospedale, Hossam Abu Safiyeh, sospettato di "essere un agente terrorista di Hamas". In Siria undici persone sono morte - la maggior parte delle quali civili - a seguito di una potente esplosione di un deposito di armi dell'ex regime vicino alla città industriale di Adra, a nordest di Damasco.





