Crisi Russia-Ucraina, timori di guerra: le ultime news in diretta

Casa Bianca evita di parlare di invasione della Russia



L'amministrazione Biden evita di parlare di 'invasione' dell'Ucraina da parte della Russia e si attira critiche. Il fatto che le "truppe russe si muovono nel Donbass non e' un passo nuovo. La Russia ha avuto sue forze nel Donbass per otto anni", ha messo in evidenza un funzionario della Casa Bianca. "La Russia ha occupato queste aree dal 2014", ha aggiunto. Molti pero' non sono d'accordo con la descrizione della casa Bianca. "La Russia sta invadendo l'Ucraina in questo momento", ha detto l'ex ambasciatore americano in Russia Michael McFaul.