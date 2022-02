Chi è Volodymyr Zelensky, da ex attore a presidente dell'Ucraina VIDEO

Era dura anche quando era presidente soltanto in televisione per Volodymyr Zelensky. Eppure il personaggio che ha interpretato nella serie "Il Servitore del Popolo", quello di un insegnante diventato capo di stato quasi per caso ha di certo avuto la vita più semplice della sua. L'ex attore Zelensky eletto al ballottaggio ad aprile 2019 con oltre il 73% delle preferenze ha avuto soltanto pochi mesi di tranquillità a palazzo a Kiev. Un Altro presidente rubato alla televisione, Donald Trump, aveva subito messo in imbarazzo l'omologo ucraino chiedendogli, in una telefonata poi resa pubblica, di indagare sulle attività nel suo paese del figlio di Joe Biden. Poi è arrivata la pandemia che ha fatto 100 mila morti tra una popolazione con un tasso di vaccinazione fermo al 33%. Oggi l'attore deve interpretare il suo ruolo più difficile quello di leader di una nazione minacciata da una guerra, proprio lui che in campagna elettorale aveva assicurato di mettere fine al conflitto all'est, nel Donbas dove dal 2014 sono morte almeno 14.000 persone. (GLI AGGIORNAMENTII IN DIRETTA - LO SPECIALE).