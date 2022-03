3/12 ©Getty

Il fosforo bianco è un’arma letale, gravemente tossica per ingestione e inalazione. In pochi secondi provoca ustioni gravissime ed estremamente dolorose. Quando viene in contatto con la pelle, il fosforo brucia i tessuti provocandone la necrosi fino alle ossa

Cosa sono le armi chimiche: come funzionano e quante tipologie esistono