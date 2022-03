Nato, quali sono e cosa fanno le strutture dell'Alleanza in Italia

4/10 ©Ansa

Non si sa quante siano di preciso le basi Nato in Italia. Si parla di 120 strutture dislocate in tutte le Regioni ad eccezione di Valle d'Aosta, Molise e Umbria. Oltre a queste, ce ne dovrebbero essere altre venti circa che non sono riconosciute ufficialmente per motivi di sicurezza

Guerra Russia-Ucraina, come funziona lo scudo della Nato contro gli attacchi missilistici