L’incidente si è verificato in via Bassini, in zona Lambrate-Città Studi. lI giovane è precipitato da un ponteggio al terzo piano di un palazzo. Il segretario della Cgil, Maurizio Landini: "Siamo di fronte a una strage, non a un'emergenza". Un morto sul lavoro anche a Carpiano, nel Milanese ascolta articolo

Durante la mattina di oggi un muratore italiano di 24 anni, residente a Rovato, nel Bresciano, e originario del Kosovo è morto in un cantiere in via Bassini, nel quartiere di Lambrate-Città Studi a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo è precipitato per 12 metri da un ponteggio al terzo piano ed è morto sul colpo. Si tratta del secondo decesso sul lavoro verificato oggi, a distanza di poche ore, nel Milanese: sempre stamattina un altro operaio di 60 anni impiegato per una ditta esterna nel trasporto merci ha perso la vita a Carpiano.

La dinamica L’incidente si è verificato poco dopo le 9.30 mentre il giovane stava facendo un lavoro di tinteggiatura a una porzione della facciata interna del terzo piano in un condominio di via Edoardo Bassini, zona Lambrate-Città Studi. Per cause ancora da accertare sembra che il 24enne, assunto regolarmente da una piccola impresa del bresciano, sia scivolato su alcuni assi che lo sostenevano e abbia sfondato la protezione del ponteggio che avrebbe dovuto impedire la caduta. Al momento del fatto sulla struttura c'era al piano di sotto un collega, rimasto illeso. A riportare queste prime ricostruzioni sono stati i vigili de fuoco, intervenuti sul posto assieme ai tecnici di Ats, carabinieri, polizia locale e 118, che ha accertato il decesso del ragazzo. In questi minuti i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l'area e rimuovendo il materiale pericolante. Leggi anche Inail, morti sul lavoro: +8,37% denunce nel primo trimestre 2025

Il segretario della Cgil Landini: "È una strage" "Siamo di fronte a una strage, non a un'emergenza. Siamo di fronte a una vera e propria strage. La logica è sempre quella: si continua a morire perché la salute e la sicurezza sono considerate un costo e, anziché investire, si continua a far morire le persone". Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, arrivando a Pescara per un evento sui referendum dell'8 e 9 giugno prossimi, commenta gli ultimi incidenti mortali sul lavoro. "Di nuovo la solita logica - ha detto Landini ai cronisti - conta il profitto, al centro c'è il profitto, non la persona e la persona diventa una macchina".

Le parole di Vincenzo Greco “E’ una strage continua. Non bastano più i minuti di silenzio e le promesse di intervento" ha commentato anche Vincenzo Greco della segreteria Cgil Milano commentando i due decessi sul lavoro avvenuti a poche ore di distanza tra Milano e provincia: "Basta con la retorica del cordoglio, stop alla politica degli annunci". "Non basta continuare a parlare genericamente di sicurezza. Servono ispettori del lavoro - a Milano ce ne sono solo 20 -, formazione, regole e responsabilità chiare. C’è bisogno di un impegno concreto da parte di aziende e istituzioni. Serve, soprattutto, una cultura del lavoro e della prevenzione che rimetta al centro la vita, la sicurezza e la salute delle persone”, sottolinea. “Stop alla politica degli annunci – chiude Greco - non è più accettabile che si risponda a ogni tragedia con parole vuote e misure di facciata. Ogni vita persa sul lavoro è una sconfitta dello Stato e del sistema produttivo”.