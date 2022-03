5/13 ©Getty

MISSILI TERMOBARICI – Il Ministero della Difesa britannico negli scorsi giorni ha confermato l’utilizzo di armi termobariche da parte dell’esercito di Putin. Non si tratta di strumenti tradizionali. Carichi di esplosivi ad altissima pressione e temperatura, spesso vengono chiamati anche “bombe a vuoto". In passato sono stati ampiamente utilizzati nelle offensive russe in Afghanistan, in Cecenia e in Siria (in foto, gli effetti di un attacco con missili termobarici a Damasco, nel 2015)

Cosa sono le armi termobariche