DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le ultime news del 18 marzo sulla crisi

Tornano a suonare le sirene a Leopoli. Udite tre forti esplosioni nella zona dell'aeroporto civile della città. Sirene anche nelle regioni occidentali di Rivne, Volyn Ternopil e Ivano-Frankivsk. Intanto le forze russe continuano i bombardamenti sulla parte della provincia ucraina di Lugansk controllata dalle truppe ucraine. Si ingrossano le fila dei profughi che lasciano l'Ucraina. "Da pochi giorni a una settimana e mezzo": è l'orizzonte temporale entro il quale l'Ucraina punta ad arrivare ad un accordo di pace con la Russia, secondo quanto annunciato dal capo negoziatore di Kiev, Mikhailo Podolyak. A fare da garanti a un'intesa, fa sapere Ankara, dovrebbero essere diversi Paesi, tra cui i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu (compresa dunque la Russia), la Turchia e la Germania. Per il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, Mosca non sta facendo "sforzi significativi". Allarme della Dia: "Putin potrebbe ricorrere alla minaccia nucleare se la guerra in Ucraina si trascina". Oggi la telefonata Biden-Xi. Mario Draghi esprime preoccupazione per gli effetti del conflitto, non lancia allarmi ma ammette che "dobbiamo prepararci". Appello di Mattarella perché' tutti siano impegnati a “battere” la guerra avviata dalla Russia contro l'Ucraina. Zelensky in videoconferenza a Montecitorio il 22 marzo alle ore 11.00.