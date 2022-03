Guerra in Ucraina, alle 14 colloquio tra Joe Biden e Xi Jinping

Intanto, a poche ore dal colloquio telefonico tra i presidenti, il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian è tornato ad attaccare gli Stati Uniti: la Cina fornisce all'Ucraina "cibo, latte in polvere, sacchi a pelo, trapunte e materassini impermeabili, ma gli Usa offrono armi letali. Non è difficile per le persone giudicare se cibo, sacchi a pelo o armi sono più essenziali per la popolazione ucraina", ha detto.

La posizione della Cina

approfondimento

Guerra in Ucraina, Cina: "Non vogliamo essere bersaglio di sanzioni"

Inoltre il Global Times, citando in forma anonima un funzionario cinese, riporta che la Cina non accetterà "mai la minaccia e la coercizione degli Stati Uniti: se le misure adottate dalla parte statunitense dovessero danneggiare i legittimi interessi della Cina e i legittimi diritti e interessi delle società e degli individui cinesi, Pechino non starà a guardare e risponderà con forza". La parte statunitense "non dovrebbe avere illusioni o fare valutazioni errate su questo", ha aggiunto il tabloid del Quotidiano del Popolo, assicurando che Pechino continuerà a esortare la parte statunitense "a mantenere la parola data e ad attuare la dichiarazione del presidente Biden secondo cui gli Usa non cercano una nuova Guerra Fredda, non vogliono cambiare il sistema cinese, non tentano di rafforzare le alleanze contro la Cina e di sostenere l'indipendenza di Taiwan".