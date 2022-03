7/14 ©Ansa

Per il Marebonus è autorizzata la spesa di ulteriori 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e per il Ferrobonus di ulteriori 19 milioni di euro. Il pacchetto per l'autotrasporto prevedrebbe una riduzione dei pedaggi per ulteriori 20 milioni nel 2022, l'esonero dal versamento dei contributi per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (per 1,4 milioni di euro quest'anno) e l'istituzione di un fondo per il sostegno del settore. Introdotta la clausola di adeguamento dei contratti al costo del carburante e i costi indicativi di riferimento