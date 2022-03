Mondo

Ucraina, dalle bombe a grappolo alle termobariche: le armi di Mosca

L’arsenale bellico in dotazione alle truppe russe in questo conflitto è ampio e va da dispositivi tradizionali - carri armati e droni - a tecniche ritenute 'scorrette', perché violazioni del diritto internazionale. Dalle bombe a vuoto ai dardi anti-radar: ecco cosa Mosca sta utilizzando in battaglia

Droni, missili termobarici e bombe a grappolo. Sullo sfondo, le accuse di avere pronte armi chimiche. L’arsenale militare utilizzato da Mosca nel conflitto in Ucraina è ampio e va da strumenti più tradizionali a tecniche ritenute scorrette persino in guerra, di cui il Cremlino starebbe facendo uso per riuscire a imporsi in un conflitto che non è riuscito a risolvere nei brevi tempi che aveva previsto

ARMI CONVENZIONALI - Tra l’arsenale utilizzato dalla Russia, per quanto riguarda l’assetto aereo, ci sono vari modelli di cacciabombardieri (Su-24, Su-34, Su-25, Su-30SM), che a loro volta si servono di diversi tipi di munizioni per sferrare gli attacchi dall’alto. Mosca ha impiegato, ad esempio, missili da crociera aviolanciati e bombe a caduta libera. Altri velivoli di cui si sta servendo l’esercito sono gli UCAV (in foto) Kronstadt Orion e gli UAV, entrambi privi di pilota