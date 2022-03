4/10 ©Ansa

L’aumento per armi e Difesa salirà di quasi mezzo punto percentuale in più di Pil, passando da 1,57% a 2%, in linea con gli accordi presi con la Nato da effettuare entro il 2024. Si tratta di un impegno preso dall’Italia in un vertice del 2014. Si tratta in sostanza di un adeguamento a una decisione già presa 8 anni fa

