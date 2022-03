4/7 ©Getty

Droni Kamikaze - Washington invierà all'Ucraina anche 100 droni Switchblade, essenzialmente bombe volanti telecomandate dotate di telecamera. Soprannominati 'droni kamikaze', gli Switchblade possono colpire a lungo raggio. Si tratta di droni piccoli e leggeri che possono girovagare per circa 30 minuti prima di essere diretti verso il bersaglio da un operatore a terra. Il drone viene lanciato da un tubo, come un proiettile di mortaio. L'arma è stata usata per la prima volta in Afghanistan dalle forze delle operazioni speciali statunitensi. (Foto d'archivio)

Guerra in Ucraina, ecco le armi utilizzate contro i russi: dai Javelin ai droni