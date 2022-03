7/10 ©Ansa

In un secondo momento, sarebbe lo stesso Putin a prendere la parola. Più nel dettaglio, la lettera anticiperebbe che, prima di tutto, il presidente russo chiederebbe formalmente all'Occidente di eliminare le misure contro Mosca e alla Nato di non espandersi ulteriormente. Poi entrerebbero in gioco i suoi alleati per convincere la controparte ad "accettare immediatamente le giuste richieste della Russia per non spingere il mondo in una nuova guerra"