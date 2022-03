Hacker violano siti tribunali russi: "Impeachment per Putin"

I siti web dei tribunali arbitrali in alcune regioni della Russia sono stati oggetto di un attacco da parte di hacker che chiedono l'impeachment del presidente russo Putin e un suo processo alla Corte dell'Aja. Presi di mira alcune corti della Siberia e dell'Estremo Oriente, che per un certo tempo hanno smesso di funzionare. Attaccati anche i tribunali arbitrali dei territori di Primorsky, Krasnoyarsk e Khabarovsk, delle regioni di Novosibirsk e Kursk, di Mosca e di cinque regioni del Distretto Federale degli Urali. A riferlo è Radio Svoboda. (GUERRA IN UCRAINA: LE NOTIZIE IN TEMPO REALE - LO SPECIALE).