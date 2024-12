Le aperture dei giornali dedicano ampio spazio agli aggiornamenti sulla strage al mercatino di Natale di Magdeburgo: almeno cinque le vittime con 40 feriti gravi. Emergono dettagli sul killer: psichiatra saudita, fan di Afd e anti Islam. Ignorati gli allarmi sulla sua pericolosità. In Italia potenziate le misure di sicurezza per le feste e per il Giubileo. Capitolo Open Arms: dopo l'assoluzione, Salvini non esclude un ritorno al Viminale e invoca la separazione delle carriere dei magistrati