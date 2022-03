Il discorso di Putin alla Nazione dallo stadio Luzhniki di Mosca. FOTO

In diretta sulle tv di tutto il mondo il presidente russo si è mostrato trionfante davanti a un pubblico in festa per l'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea. Lo zar è stato a lungo acclamato al termine del suo breve discorso. Dietro di lui un coro ha iniziato a cantare tra gli applausi e i fuochi di artificio. L'immagine che Mosca ha voluto rimandare è stata quella di un Paese felice e orgoglioso dell'operazione in corso