Napoli in festa per lo scudetto, lunedì sfilata del bus con la squadra

I bus con la squadra del Napoli campione d'Italia sfileranno lunedì 26 maggio a partire dalle ore 15 sul lungomare della città, dal molo Luise fino a piazza Vittoria e ritorno. Lo ha riferito il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. A disposizione dei tifosi ci saranno circa 100mila posti lungo il percorso perché - ha spiegato il sindaco - "abbiamo un sistema di safety e security per centomila posti, ma avremo anche quattro maxischermi agli estremi nelle varie piazze in maniera che chi non riesce a entrare potrà vedere la sfilata". E proprio in relazione alla sfilata sui bus della squadra, Manfredi ha aggiunto: "Avevo un debito con la città e con i tifosi perché l'altra volta, due anni fa, non si poté fare. Questa volta c'è stata una perfetta sinergia, l'evento è organizzato dal Comune e dal Calcio Napoli; quindi, questo è il regalo che io insieme ovviamente ad Aurelio De Laurentiis faremo ai tifosi che lo aspettavano da tanto tempo".