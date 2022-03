Guerra Russia-Ucraina, online informazioni per ucraini in arrivo

"Benvenuto in Italia" è una scheda disponibile in ucraino, russo, italiano e inglese realizzata dal Dipartimento della Protezione civile e dal Ministero dell’Interno

Una serie di informazioni utili per gli ucraini che arrivano in Italia. Sono solo alcune delle indicazioni contenute nella scheda “Benvenuto in Italia”, realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero dell’Interno per gli Ucraini per i quali si sta predisponendo un piano di prima accoglienza. (LE NOTIZIE IN TEMPO REALE - LO SPECIALE)