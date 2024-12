Milano, abusi e sevizie su un 16enne: fermati un uomo e un 14enne

Le sevizie in uno scantinato

Da quanto emerge dalle indagini della Polizia di Stato, il ragazzo di 14 anni avrebbe convinto la vittima affetta da disabilità a farlo andare in uno stabile. Sempre il giovane avrebbe invitato l'uomo di 44 anni che abita nello stesso palazzo. Il sedicenne sarebbe stato sequestrato e avrebbe subito abusi sessuali dai due presunti aguzzini che gli avrebbero anche rubato il cellulare. Sono stati i poliziotti dell'ufficio Volanti a notare la vittima in stato confusionale vagare nudo per strada. Il ragazzo di 16 anni ha mostrato agli agenti il profilo Instagram del quattordicenne. Da questo dato i poliziotti sono risaliti al minore e all'adulto. In uno dei due cellulari sarebbe stato trovato un filmato in cui sono riprese le sevizie e gli abusi sessuali.