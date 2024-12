Jay Z accusato di aver violentato una tredicenne con Sean Diddy Combs

Una donna ha accusato Jay-Z di averla stuprata insieme a Puff Daddy nel 2000, quando lei aveva tredici anni, dopo un afterparty degli MTV Music Awards. “Jane Doe” aveva presentato la denuncia in forma anonima già lo scorso ottobre. All'epoca aveva indicato come presunti autori del reato il rapper e produttore Sean Combs, che ora si trova al centro di un’indagine per traffico sessuale e racket, e una “Celebrity A”, che ora sarebbe stata identificata in Shawn Carter, noto come Jay-Z e marito di Beyoncé. Jay-Z ha negato le accuse e ha anzi affermato di essere stato “ricattato” dall’avvocato Tony Buzbee, che ha già presentato contro P. Diddy oltre 20 cause per reati di violenza sessuale e che l'avrebbe spinto a risolvere la questione in via extragiudiziale. Carter, invece, ha spiegato che il presunto tentativo avrebbe avuto su di lui “un effetto opposto”: “Mi ha fatto venire voglia di smascherarti”. Jay-Z ha proseguito: “Hai commesso un terribile errore di giudizio pensando che tutte le “celebrità” siano uguali. Non provengo dal tuo mondo morale. Sono un giovane che è riuscito a uscire dal progetto di Brooklyn”, ha scritto. “Noi non giochiamo a questo tipo di giochi. Abbiamo codici e onore molto severi. Noi proteggiamo i bambini, tu sembra che sfrutti le persone per guadagno personale”. Carter ha poi definito le accuse “idiote” e “ridicole” e ha espresso una doppia preoccupazione. La prima, per le presunte vittime, che “meriterebbero una reale giustizia”. La seconda, per la sua famiglia, che rischia di essere travolta dalle accuse. “Non vedo l’ora di mostravi semplicemente quanto sono diverso”, ha concluso.