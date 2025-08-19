Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto ad Agrigento

A giugno il rapper ha pubblicato il nuovo progetto discografico Mentre Los Angeles brucia, anticipato dal singolo Che gusto c’è in collaborazione con Tredici Pietro

fabri fibra ad Agrigento, la possibile scaletta

Dopo il concerto di Barletta, Fabri Fibra sarà protagonista di un’altra serata all’insegna del rap. L’artista si esibirà sul palco della Live Arena, questo l’indirizzo: via Esa Chimento, 92100, Agrigento. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30.

Massimo riserbo sulla scaletta, al momento il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sui brani. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni della data zero di Trento:

L’avvelenata (pretesto)

Mille volte

Tutti pazzi

Stupidi

Sbang

In Italia

La pula bussò

Demo nello stereo

Fenomeno

Pamplona

Propaganda

Che gusto c’è

Venerdì 17

Rap in vena / Non crollo

Cocaine

Vip in Trip

Applausi Per Fibra

Abbi fede

Panico

Bugiardo

Verso altri lidi

La soluzione

Caos

Stai zitto

Stavo pensado a te

Tranne te

Luna piena