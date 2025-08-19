Fabri Fibra, la possibile scaletta del concerto ad Agrigento

A giugno il rapper ha pubblicato il nuovo progetto discografico Mentre Los Angeles brucia, anticipato dal singolo Che gusto c’è in collaborazione con Tredici Pietro
Nuovo appuntamento live con la musica di Fabri Fibra. Mercoledì 20 agosto il rapper porterà la sua energia ad Agrigento, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
fabri fibra ad Agrigento, la possibile scaletta
Dopo il concerto di Barletta, Fabri Fibra sarà protagonista di un’altra serata all’insegna del rap. L’artista si esibirà sul palco della Live Arena, questo l’indirizzo: via Esa Chimento, 92100, Agrigento. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.30.
Massimo riserbo sulla scaletta, al momento il rapper non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sui brani. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni della data zero di Trento:
- L’avvelenata (pretesto)
- Mille volte
- Tutti pazzi
- Stupidi
- Sbang
- In Italia
- La pula bussò
- Demo nello stereo
- Fenomeno
- Pamplona
- Propaganda
- Che gusto c’è
- Venerdì 17
- Rap in vena / Non crollo
- Cocaine
- Vip in Trip
- Applausi Per Fibra
- Abbi fede
- Panico
- Bugiardo
- Verso altri lidi
- La soluzione
- Caos
- Stai zitto
- Stavo pensado a te
- Tranne te
- Luna piena
Approfondimento
La rivoluzione di Fabri Fibra: l’outsider che ha incendiato il rap
Nelle prossime settimane Fabri Fibra continuerà la tournée esibendosi a Catania, Roccella Jonica, Cattolica, Empoli, Napoli e infine Milano per il doppio appuntamento del 30 settembre e del 1° ottobre all’Unipol Forum. Ecco tutti i dettagli degli spettacoli:
- 21 agosto, CATANIA - Sotto Il Vulcano Fest
- 23 agosto, ROCCELLA JONICA (RC) - Roccella Summer Festival
- 29 agosto, CATTOLICA (RN) - Arena Della Regina
- 30 agosto, EMPOLI (FI) - Beat Festival
- 5 settembre, NAPOLI - Ex Base Nato
- 30 settembre, MILANO - Unipol Forum
- 1 ottobre, MILANO - Unipol Forum
Approfondimento
Fabri Fibra apre a Roma il Festival Tour 2025 con hit e nuovi brani
Dopo la serie di date estive, il rapper porterà la sua musica anche nei club di sei città italiane: dal Cartiere Carrara di Firenze all’Atlantico di Roma passando per l’Estragon di Bologna. Questo il calendario completo:
- 18 novembre, Firenze - Cartiere Carrara
- 2 dicembre, Torino - Concordia
- 3 dicembre, Bologna - Estragon
- 9 dicembre, Padova - Geox
- 13 dicembre, Brescia - Dis_Play
- 18 dicembre, Roma - Atlantico
A giugno l’artista ha pubblicato il nuovo album Mentre Los Angeles brucia, certificato disco d’oro. Il progetto è stato anticipato dal singolo Che gusto c’è in collaborazione con Tredici Pietro.
©IPA/Fotogramma
Estate 2025, 21 tormentoni che ci accompagneranno in vacanza
Da Anna con 'Desolée' a Giorgia con 'L’unica' passando per Sarah Toscano e Carl Brave con 'Perfect', Alessandra Amoroso e Serena Brancale con 'Serenata' ed Ed Sheeran con 'Azizam'. Ecco ventuno tormentoni da cantare quest’estate