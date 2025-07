Fabri Fibra apre a Roma il Festival Tour 2025 con hit e nuovi brani

Il 7 luglio al Circo Massimo di Roma prende il via il Festival Tour 2025 di Fabri Fibra, che porterà il rapper in tutta Italia fino a settembre. In scaletta i suoi successi e i brani del nuovo album Mentre Los Angeles Brucia, già in testa alle classifiche

Il Festival Tour 2025 di Fabri Fibra parte ufficialmente il 7 luglio dal Circo Massimo di Roma, dando inizio a una serie di appuntamenti che porteranno il rapper in tour in tutta Italia durante l’estate, con conclusione a fine settembre all’Unipol Forum di Milano, dove sono previste due date il 30 settembre (già sold out) e il 1° ottobre.

Il tour rappresenta un’occasione per riascoltare dal vivo le hit più celebri della carriera di Fabri Fibra, insieme ai brani del nuovo album Mentre Los Angeles Brucia, che si trova attualmente ai vertici delle classifiche di vendita. L’album è disponibile in formato digitale, su cd, cassetta e vinile, e contiene il singolo Che Gusto c'è, tra i brani più trasmessi dalle radio italiane e tra i più ascoltati in streaming.