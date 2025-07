Fabri Fibra, la possibile scaletta della data zero a Trento

Al via il nuovo tour di Fabri Fibra . Giovedì 3 luglio il rapper alzerà il sipario sulla tournée con lo show in programma a Trento , ecco tutto quello che c’è da sapere: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

Il 20 giugno l’artista ha pubblicato il nuovo progetto discografico Mentre Los Angeles Brucia, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. Il disco è stato anticipato dal singolo Che gusto c’è in collaborazione con Tredici Pietro. Ora, Fabri Fibra è pronto a conquistare le città italiane con la lunghissima tournée.

Dopo Trento, Fabri Fibra partirà alla volta di Roma per il grande appuntamento al Circo Massimo. Annunciati concerti anche a Piacenza, Alghero, Catania e Napoli fino ai due ultimi show in programma all’Unipol Forum di Milano il 30 settembre e il 1° ottobre. Ecco il calendario completo delle date:

Dal primo album Turbe giovanili uscito nel 2002 al lavoro più recente, in oltre vent’anni di carriera Fabri Fibra ha scritto pagine importanti della storia del rap in Italia. Tra i suoi lavori ricordiamo anche Tradimento e Controcultura. Per quanto riguarda le collaborazioni, citiamo Bop con Rose Villain, Come mai con Franco 126 e Caos con Lazza e Madame.