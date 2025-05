Venerdì 20 giugno Fabri Fibra pubblicherà Mentre Los Angeles Brucia, il nuovo album in arrivo a circa tre anni di distanza dal precedente disco Caos

Fabri Fibra ha pubblicato il brano Che gusto c’è in collaborazione con Tredici Pietro , figlio di Gianni Morandi. Il singolo anticipa l’uscita del nuovo album Mentre Los Angeles Brucia in arrivo il 20 giugno.

È uscita Che gusto c’è, la collaborazione di Fabri Fibra e Tredici Pietro. I due artisti si sono uniti sulle note di un brano pronto a scalare le classifiche estive dei prossimi mesi. La canzone anticipa Mentre Los Angeles Brucia, il progetto discografico in arrivo sul mercato venerdì 20 giugno.

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

A circa tre anni dal precedete album Caos, Fabri Fibra è pronto all'uscita del suo nuovo lavoro. Nel corso degli anni il rapper ha scritto pagine importanti della storia della musica italiana, ricordiamo gli album Controcultura e Fenomeno. Tra i singoli più celebri troviamo Tranne Te e Stavo pensando a te. Spazio anche a collaborazioni: da Pamplona con i Thegiornalisti a Propaganda con il duo Colapesce Dimartino passando per Parafulmini con Ernia a Bresh.

Il 4 aprile Tredici Pietro, all’anagrafe Pietro Morandi, ha pubblicato il suo primo album Non guardare giù, all’interno anche due collaborazioni: Serve amore con Irbis e Tempesta con gli Psicologi e Lil Busso. Il 1° maggio il giovane artista si è esibito sul palco del Concertone in piazza San Giovanni in Laterano a Roma davanti a migliaia di persona.