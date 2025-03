Versiliana 2025, da Skunk Anansie a Fabri Fibra e Alfa: il programma

I tre Festival estivi della Versilia si sono uniti per creare una stagione speciale. Al tavolo sinergico anche LEG Live Emotion Group

L'unione fa la forza (e la svolta) e per costruire una estate 2025 speciale si coalizzano Fondazione Versiliana, Fondazione Festival Pucciniano e Fondazione Villa Bertelli: si tratta di una svolta storica per i tre prestigiosi festival estivi della Versilia.

Nasce così, in vista della stagione 2025, un tavolo sinergico volto a coordinare e armonizzare le programmazioni degli spettacoli sul territorio, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni di eventi rivolti allo stesso pubblico, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna realtà. L'accordo ha previsto, a partire già dai mesi scorsi, un attento lavoro di pianificazione condivisa del calendario eventi da parte delle rispettive direzioni artistiche, con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni di eventi rivolti allo stesso tipo di pubblico e creare invece un'offerta culturale complementare e diversificata. Gli stessi spettatori avranno così l'opportunità di godere e pianificare la fruizione di più eventi, in una Versilia che si propone come polo culturale unitario e coordinato.



LEG Live Emotion Group ha partecipato al tavolo sinergico con la presenza di Sandro Giacomelli, socio fondatore dell'azienda insieme a Tania Ferri ed Elisabetta De Luca.

LEG organizza con Fondazione Villa Bertelli il Festival Villa Bertelli Live che si terrà a Forte dei Marmi ( LU) con grandi nomi nazionali ed internazionali tra cui Ben Harper & The Innocent Criminals ( il 17 luglio), Skunk Anansie ( il 12 luglio ) ed ancora Alfa ( 30 luglio, Alessandra Amoroso ( 2 agosto) , Fabri Fibra (13 agosto ) e Francesco Gabbani ( 16 agosto. Con Fondazione La Versiliana la collaborazione e' al teatro La Versiliana dove questa estate LEG curerà le date di Marco Masini ( 6 agosto), Serena Rossi ( 10 agosto) e Nek ( 13 agosto). Con Fondazione Festival Pucciniano LEG Live Emotion Group ha da poco annunciato l'appuntamento dal 10 al 13 settembre 2026 con lo spettacolare Notre Dame de Paris.