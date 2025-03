Sabrina Carpenter a Milano, la possibile scaletta del concerto

Il suo ultimo album Short n’ Sweet ha conquistato due dischi di platino in America per aver venduto più di due milioni di copie. All’interno del disco le hit Espresso e Please Please Please

L’attesa è finita! Questa sera, mercoledì 26 marzo, Sabrina Carpenter ( FOTO ) sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago per l’unica data italiana della sua acclamata tournée. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show: dalle canzoni che potrebbero essere proposte all’orario di inizio dello spettacolo.

SABRINA CARPENTER A MILANO, TUTTO SUL CONCERTO

Dopo aver infiammato le classifiche di tutto il mondo, Sabrina Carpenter è pronta a regalare momenti di grande spettacolo al pubblico italiano. L’artista statunitense sarà in concerto ad Assago per uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione. Stando a quanto riportato su Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 20.00. Questo l’indirizzo per poter raggiungere la location: via G. di Vittorio 6, 20090, Assago, Milano.

Ad agosto Sabrina Carpenter ha pubblicato Short n' Sweet raggiungendo la vetta della US Billboard 200 e conquistando due dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di due milioni di copie. All’interno dell’album anche le hit Espresso e Please Please Please.