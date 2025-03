LollaPalooza 2025, gli headliner da Olivia Rodrigo a Sabrina Carpenter

Si esibiranno con oltre 170 artisti in otto palchi dal 31 luglio al 3 agosto al Grant Park di Chicago. Per Rodrigo sarà la prima volta al festival

Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter e Tyler, the Creator saranno gli headliner del Lollapalooza 2025, che si terrà dal 31 luglio al 3 agosto al Grant Park di Chicago, in Illinois. Per Rodrigo sarà la prima volta sul palco del festival, dove invece Carpenter si è esibita due anni fa e Tyler, the Creator è apparso per l’ultima volta nel 2021. Il rapper era atteso anche nel 2024, ma aveva annullato il concerto.