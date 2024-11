Olivia Rodrigo, annunciato un concerto a Milano

La celebre cantautrice statunitense tornerà a esibirsi in Italia: dopo la data sold out dello scorso giugno a Bologna, la star ha infiammato i cuori dei fan italiani annunciando quella che sarà la sua unica data nel nostro Paese per il prossimo anno: l’appuntamento è per il 15 luglio 2025 all’Ippodromo Snai La Mura, nel capoluogo lombardo. L’artista si aggiunge al cartellone degli I Days 2025, facendo compagnia ai già annunciati Dua Lipa e Justin Timberlake

La star ha infiammato i cuori dei suoi fan italiani, annunciando quello che sarà il suo unico appuntamento live italiano per il prossimo anno: da segnarsi è il 15 luglio 2025, per la sua esibizione all’Ippodromo Snai La Mura, nel capoluogo lombardo. L’artista si aggiunge al cartellone degli I Days 2025, facendo compagnia ai già annunciati Dua Lipa e Justin Timberlake.



I biglietti saranno disponibili in prevendita dall’app I-Days a partire da domani, mercoledì 13 novembre 2024, a partire dalle ore 10 su My Live Nation e su Comcerto Family da giovedì 14 novembre alle 10. La vendita generale su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket sarà attiva da venerdì 15 novembre, a partire dalle ore 10.