Olivia Rodrigo è caduta in una botola sul palco di Melbourne. VIDEO

Un passo, poi l’altro, infine un’inaspettata caduta nel vuoto. Il 13 ottobre, sul palco della Rod Laver Arena di Melbourne , in Australia, Olivia Rodrigo ha avuto un piccolo incidente a causa di una botola rimasta aperta durante il concerto del Guts World Tour. “Oh, mio Dio, è stato divertente! Sto bene”, esclama la popstar in un video diffuso sul web, che mostra la cantante mentre si tuffa involontariamente di sotto e riemerge con il pubblico che trattiene il fiato. Anche se un po’ agitata, Rodrigo ha gestito la situazione con grande professionalità. “A volte c’è solo un buco nel palco. Va bene! Ok, dov’ero rimasta?”, ha chiesto prima di riprendere l’esibizione da dove era stata interrotta. “Come andiamo stasera, Melbourne?!”, ha chiesto infine al pubblico.

IL FILM SUL GUTS WORLD TOUR IN ARRIVO SU NETFLIX

Prima delle tappe australiane del Guts World Tour, Olivia Rodrigo aveva suonato nelle Filippine in un concerto molto significativo per lei, che ha proprio origini del paese. “Sogno questo spettacolo da un po’. La mia prima volta nelle Filippine e anche la mia venue più grande di sempre!”, aveva scritto su Instagram. Il 29 ottobre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) uscirà inoltre il film sul tour: “Per quelli di voi che non hanno avuto la possibilità di scatenarsi di persona, ora potete avere i posti migliori a casa!”, ha dichiarato in un comunicato la cantante. “E per i fan che hanno applaudito, urlato e ballato con me, sono così felice che potremo rifare tutto da capo!”.