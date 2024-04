Coachella 2024, l’artista del giorno: No Doubt (con Olivia Rodrigo)

Nel 2015 il loro ultimo concerto insieme al KAABOO Festival a Del Mar, in California. Poi nulla. Fino a Coachella, che li ha voluti per la prima volta sul palco principale per celebrare una straordinaria carriera. I No Doubt di Gwen Stefani debuttano a Indio in un live che, quando è stato annunciato, ha fatto saltare di gioia più generazioni (sì, non solo quelle cresciute con Just a girl e Don’t Speak). Con loro una super guest star: Olivia Rodrigo. Il racconto della nostra inviata a Indio

A Coachella la musica è di tutti e per tutti. I nostalgici sono inclusi, certo, ma chi sceglie di partecipare a un festival di questo genere, unico per tutte le proposte musicali che si possono trovare, sa che potrà ascoltare la più giovane delle boyband in circolazione. Di reunion, recentemente, ne abbiamo viste parecchie. Ma mai, o forse non a Coachella e non nell’immediato, avremmo pensato di rivedere insieme un gruppo simbolo degli Anni Novanta. Ma soprattutto capace di suonare quelle canzoni davanti a centoventicinquemila persone in visibilio. In molti dicono sia la forza della musica, io mi limito a dire che i No Doubt sono forti, anche a quasi 30 anni da Tragic Kingdom, l’album che li ha consacrati e che in tantissimi hanno comprato in versione vinile proprio dopo il loro live)

A sorpresa il duetto Gwen Stefani e Olivia Rodrigo

La vecchia scuola No Doubt, che Gwen Stefani ricorda spesso durante il concerto, si incastra perfettamente nella realtà che stiamo vivendo oggi. Lo ricorda la frontman, poco prima di iniziare a cantare Just a Girl, hit iconica della band di Anheim. Fa qualche flessione sul palco, poi inizia a cantare. E tra le persone presenti scatena il delirio. Gwen Stefani, Tom Dumont, Tony Kanal e Adrian Young, visibilmente felicissimi di essere tornati insieme per questa occasione così speciale, osservano con attenzione ciò che accade tra il pubblico. Le loro espressioni non nascondono la soddisfazione sì, di aver creato dei brani, 20 anni fa, che ancora oggi vengono cantati. Anche da una superstar giovanissima come Olivia Rodrigo, che sale sul palco a sorpresa e si integra alla perfezione con il gruppo, mentre canta con Gwen Stefani (e indossa una maglietta su cui si legge I Love NB, amo i No Doubt). Quando si sentono alcuni brani di Rock Steady si torna indietro nel tempo, ma il momento più romantico, e che ricorderemo a nulla, accade sulle note di Don't Speak, quando tutti cantanto il brano. E Gwen quasi si commuove dall'emozione e dalla gioia. Durante il live non smette mai di ringraziare chi, negli anni, non ha mai smesso di seguire i No Doubt, nonostante il percorso dei componenti del gruppo si sia diviso e poi ritrovato. Ma l'importante è ritrovarsi. E chissà: fare anche della musica nuova. Stefani l'ha detto dal palco di Coachella: sta arrivando...non si sa quando, ma c'è. Intanto, però, sono tornati loro, debuttanti sul palco dell'iconico festival californiano (non avevano mai cantato insieme qui!) che sono più forti di prima. No Doubt assolutamente.