Annalisa annuncia il nuovo tour: le date dei concerti 2025

Annalisa ha alzato il sipario sulla sua nuova era discografica: “Mentre tutto si trasforma in penombra, abbiamo già una luce accesa”. Inoltre, la voce di Ragazza Sola ha annunciato l’uscita della speciale edizione E poi siamo finiti nel vortice (The Black Box).

Annalisa: “questo viaggio si trasforma”

Un percorso in continua crescita fino alla conquista del mercato internazionale, tra gli ultimi traguardi dell'artista ricordiamo la statuetta come Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards 2024 e il riconoscimento come Fenomeno europeo dell’anno ai LOS40 Music Awards.

Ora, la cantante (FOTO) ha annunciato la chiusura dell’era musicale legata all'album E poi siamo finiti nel vortice con un’edizione speciale in uscita il 17 dicembre: “Contiene e ripercorre tutte le tappe fondamentali del nostro viaggio”.