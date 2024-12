Annalisa e Tananai cantano Natale Like a Deejay

Annalisa e Tananai sono le guest star di Natale Like a Deejay, la nuova canzone di Natale di Radio Deejay che incarna lo spirito delle feste. Nel trentesimo anniversario dell’iniziativa, iniziata nel 1994 con A Song for You e interpretata per tradizione dai talent della stazione radiofonica, da Federico Russo a Daniele Bossari , i due artisti si uniranno alle altre voci in un duetto sotto il vischio nella cover di Somethin’ Stupid di Frank e Nancy Sinatra, brano poi riadattato da Robbie Williams e Nicole Kidman . Il testo, riscritto da Rocco Tanica, proporrà due versioni. Nella prima, tutti gli speaker di Radio Deejay canteranno con un cameo di Annalisa e Tananai. Nella seconda, i due cantanti interpreteranno a due voci la colonna sonora del Natale, quasi in un revival della loro hit estiva Storie brevi .

IL TESTO DI NATALE LIKE A DEEJAY

Io penso che il Natale non è tale

se a Natale non ti abbracci con me

e non mi fai lo sguardo quello bello

che significa non amo che te (oh Madonna, Linus)

ma intanto che la neve ci accarezza

passa in radio una canzone che

di voce in voce vola e cuore a cuore

ti sussurra quanto “I love you”

devi credermi se dico che il natale

è ricorrenza importantissima

se non festeggi arriva Santa Claus

con una grana noiosissima

(“oh oh oh, niente regali!”)

Natale è stare insieme in un maglione troppo grande avvoltolati noi due

tenersi caldo con i baci e come l’asinello

dirsi “t’amo, pio bue”

poi fare aperitivo al bar presepio

o andare a spasso per i passi miei

le regole son queste, coccolarsi per le feste

Like a Deejay

Buon Natale

e non dimentichiamoci il buon anno

Merry Christmas

eh, Buon Natale cumpa’

Love is a place

tanti auguri regaz, buon natale

ve lo dico in cinese: shèngdàn kuàilè

krismasi njiema (swahili)

fate per bene mi raccomando, che Babbo Natale vi vede

eh, mangiate anche i canditi

ragazzi auguri, ve voeuri ben!

Io sono come te, siamo comete

che si illuminano avvolte di blu

Siam polvere di stelle nella notte di natale

innamorati di più

e mentre disegniamo un cuore sulla neve

ho un favoloso déja-vu

di musica leggera dalla radio

che accompagna questo i love you

di te che prendi le mie mani e non mi lasci mai

perché non vivrei (“indovina la prossima rima!”)

…E tin ton tanti auguri a tutti quanti festeggiando Like a Deejay

Auguri

I love you