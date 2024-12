Film da vedere al cinema a Natale 2024, da Uno Rosso a Cortina Express

Non c'è momento migliore del periodo natalizio per gustarsi un buon film in sala. Per aiutarvi a scegliere il titolo cinematografico adatto a voi e alle vostre vacanze dicembrine, ecco le migliori pellicole che durante le vacanze di Natale saranno nelle sale italiane. Dai film a tema squisitamente natalizio, come Uno Rosso e Cortina Express, fino a quelli non esplicitamente di Natale ma comunque imperdibili, come Wicked, ce n’è per tutti i gusti



A cura di Camilla Sernagiotto